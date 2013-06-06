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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 17:28 BJT

欧洲个股：奥迪称5月汽车销量增长6.4%，因亚洲和美国销量强劲增长

路透法兰克福6月6日 - 德国大众汽车 旗下豪华汽车品牌奥迪表示，5月汽车销量增长6.4%至137,200辆，得益于亚洲和美国销量增长。

5月在美国的乘用车销量增长15%，在中国的销量增长16%。

奥迪周四在一份声明中称，2013年前五个月汽车销量增长6.7%，至640,200辆。(完) (编译 侯向明; 审校 许娜/王兴亚)
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