香港人事：政府委任苏庆和接替张震远出任市区重建局主席

路透香港6月6日 - 香港政府周四宣布，委任苏庆和接替张震远出任市区重建局主席，由本月15日起生效，为期三年。

现年66岁的苏庆和历任职领汇 行政总裁、房屋协会行政总裁、新鸿基地产 执行董事等。

此前担任市建局主席达六年，并于4月底再获政府延任两年的张震远，因卷入其任主席的香港商品交易所事件遭警方调查，于上月24日辞去包括行政会议、市建局等多项公职。

市建局是负责进行香港市区更新的法定机构，透过旧区重建改善居民生活环境，并以审慎原则理财，以达致财政自给的长远目标。但近年市建局与私人发展商合作发展的重建项目，落成后的物业定价高昂而受到批评。其中市建局与南丰发展于湾仔合作发展的Queen's Cube只售出少数单位，其后南丰与市建局达成协议，悉数回购该项目的未售出单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)