香港人事：政府委任苏庆和接替张震远出任市区重建局主席

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 香港政府周四宣布，委任苏庆和接替张震远出任市区重建局主席，由本月15日起生效，为期三年。
现年66岁的苏庆和历任职领汇 行政总裁、房屋协会行政总裁、新鸿基地产 执行董事等。
此前担任市建局主席达六年，并于4月底再获政府延任两年的张震远，因卷入其任主席的香港商品交易所事件遭警方调查，于上月24日辞去包括行政会议、市建局等多项公职。
市建局是负责进行香港市区更新的法定机构，透过旧区重建改善居民生活环境，并以审慎原则理财，以达致财政自给的长远目标。但近年市建局与私人发展商合作发展的重建项目，落成后的物业定价高昂而受到批评。其中市建局与南丰发展于湾仔合作发展的Queen's Cube只售出少数单位，其后南丰与市建局达成协议，悉数回购该项目的未售出单位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。