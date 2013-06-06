中国经济： 北京新机场预计明年全面开工，新航城预计投资840亿元--新华

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京6月6日 - 据北京市发展改革委消息，北京新机场预计明年全面开工建设，有望2017年建成。北京市还将同步规划新航城，预计投资840亿元人民币。
新华社周四报导称，北京新机场选址在北京市南部大兴区的礼贤镇、榆垡镇，按照规划，将有机场轨道、地铁４号线南延、Ｒ４线南延３条地铁线直通新机场。北京市还将同步规划新航城。
新航城将形成“一轴两核三区四组团”的产业空间布局，拟规划建设300平方公里，主要发展航空运输产业、航空物流业、临空高新技术产业、商务会展业、休闲旅游业等现代服务业。
北京新机场定位为综合性大型国际枢纽机场。据了解，首都机场２０１２年旅客吞吐量超过8,180万人次，非常繁忙。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。