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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 17:38 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超4.5亿台币

路透台北6月6日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       24.00       19.50       +4.50
     票券业        1.50        5.00       -3.50
     证券业       24.00       25.00       -1.00
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