CNH市场动态：离岸短率受境内牵动而走高，6月资金需求多利率易上难下

路透香港6月6日 - 随着境内短期流动性紧绌未改，香港离岸人民币 利率也随之上行，隔夜拆借利率周四升至约一个月来高点。市场人士指出，明日为中国端午长假前最后一个交易日，预料短率仍会在高档盘旋。

银行交易员表示，境内与境外资金市场虽然并不完全打通，但在境内利率高企时，银行仍会设法将资金回流至境内以获取较高的收益，令境内外利率走向一致。此外，中国下周一及周三收市，部份交易商也会提早平仓手中的远期外汇等部位，以免资金来源出现变数，此亦令境外人民币需求较平日增加。

不过，相较于境内市场利率创数年新高，离岸市场实际并不缺钱，交投也相对平静。

“境外与境内虽然情况并不完全相同，还是会互相跟随，”一中资行人士说，“下个礼拜中国放长假，资金渠道会少一点，有人也会提前结清远汇的部位...每次长假前都有这个现象。”

他表示，明日离岸拆借利率预料还会在近期的相对高点，但应不至于像境内一样大幅飙升。

本地时间下午5:20时，离岸人民币经纪商的银行间同业拆息 中隔夜品种 报3.00/3.30%，上日约在2.50%。

根据香港财资公会，四大行之一的中国银行隔夜拆借利率 今日跳升至3.80%，上日在2.50%。

香港人民币清算行--中银香港 七天期存款利率 午后升至4.0%，14天期利率亦高见3.5%。

财税缴款、昨日存款准备金清算补缴等因素令境内流动性收敛，质押式回购利率 周四跳涨，隔夜加权利率午后一度达到数年新高10%，收市前略回落至8.00%，亦为2011年1月以来最高。

一大型中资行人士表示，6月的资金需求较平日高，预料境内短期利率不易回到5.00%之下，此也会令离岸利率易升难跌。

中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。

本地时间下午5:35时，离岸人民币 报6.1345，上日尾盘在6.1260，盘中报6.1290-6.1345。(完)

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