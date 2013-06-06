中港股市：沪深300指数七连跌，香港股市亦疲软

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
香港股市成交低迷。上海股市成交量比过去20个交易日平均水准低近24%，因中国货币市场指标七天回购利率 升至去年2月以来最高。
“A股市场人气实际上不像港股和H股那么糟糕，”新加坡大华银行继显证券驻上海的研究主管Wang Aochao说，“现在还很难看清楚走势，但一些H股的估值开始显得相当正面。”
本周晚些时候将出炉的多项重要数据将影响市况，包括周五的美国非农就业报告，周末中国的一系列5月数据，包括贸易、通胀、投资、工业生产及零售销售数据。
但鉴于内地市场下周一至周三逢公共假期休市，本周五股市可能进一步下跌。香港市场下周三也将休市。
中国铝业 股价下跌1.7%，此前中国铝业宣布从周四起，该公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。
中联重科 在深圳市场大涨4.1%，但H股回吐稍早涨幅，仅收高0.3%。此前该公司称内部高层已买进价值超过2,200万美元的中联重科A股，以展现对自家公司的信心。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。