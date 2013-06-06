中港股市：沪深300指数七连跌，香港股市亦疲软

香港股市成交低迷。上海股市成交量比过去20个交易日平均水准低近24%，因中国货币市场指标七天回购利率 升至去年2月以来最高。

“A股市场人气实际上不像港股和H股那么糟糕，”新加坡大华银行继显证券驻上海的研究主管Wang Aochao说，“现在还很难看清楚走势，但一些H股的估值开始显得相当正面。”

本周晚些时候将出炉的多项重要数据将影响市况，包括周五的美国非农就业报告，周末中国的一系列5月数据，包括贸易、通胀、投资、工业生产及零售销售数据。

但鉴于内地市场下周一至周三逢公共假期休市，本周五股市可能进一步下跌。香港市场下周三也将休市。

中国铝业 股价下跌1.7%，此前中国铝业宣布从周四起，该公司部分电解铝生产线实行弹性生产，涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。