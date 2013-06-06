更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌，市场力量对汇率影响逐渐增强

* 人民币大幅收跌，与中间价反向 * 中间价引导作用似有弱化 * 市场力量对汇率影响逐渐增强 * 大行积攒美元头寸后价格控制能力提升 (新增收盘报价) 路透北京6月6日 - 人民币兑美元即期 周四大幅收跌，因购汇盘力量涌出， 无视中间价略微高开的姿态。交易员指出，大行近来已积累较大美元头寸，对市场价格控制 能力明显提高，相反中间价的引导作用则稍有减小，体现即期汇率中市场的决定力量正在逐 渐增强。 上海一股份行交易员表示，感觉大行近期应该已持有很多美元头寸，“想要砸（美元价 格）下去很容易，想要再买一点起来也很容易。而央行这几天基本没有干预，市场很均衡了 。前几天中移动、中石化等大型央企都出来购汇，现在日内(美元)还是保持偏上行的走势。 ” 他补充说，当前市场价格走势和中间价走势“有一点脱离”，在中间价变动小的时候基 本不理，只是像在本周二大幅高开的时候才会相应波动，从日内价格上看市场力量体现得更 加明显。但当前供求基本均衡的市场形势“很微妙”，不知后期中间价还会有什么大的动作 。 美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中 国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。 中国央行最新发布的2013年中国金融稳定报告称，要完善人民币汇率形成机制，增强人 民币汇率双向浮动弹性，更大程度上发挥市场在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率 在合理均衡水平上的基本稳定。 中国新一届政府正在构思如何安全地启动汇率改革的大工程。外管局20号文挤出虚假贸 易的泡沫，贸易项下套利资金渐次退场后，再次扩大人民币日间波幅或不出意外将成为最可 能先行之举。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1362 6.1278 -0.14% 中间价 6.1737 6.1757 0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 82 6.1308 6.1390 2013年来即期升贬值幅度 1.53% 1年期美元/人民币掉期升水 1,200 离岸人民币市场,北京时间17:59 今日 上日 1年期NDF 6.2500/37 6.2500 CNH即期 6.1325/45 6.1283 东京汇市美元兑日圆周四小升，继续跟随日本股市，日股周三大跌令美元承压，随后令 人失望的美国数据令美元跌1%。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/杨淑祯)