重温稿-《中国数据观测》流动性趋紧，5月M2增幅料小幅下降

* 公布内容: 5月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚6月15日 --调查结果 : 5月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量(M2)同比% 15.9 15.4-16.0 16.1 13.2 20 新增人民币贷款(亿元) 8,500 7,500-9,000 7,929 7,932 19 人民币贷款余额同比% 14.8 14.5-15.0 14.9 15.7 12 --数据要点: 季初效应消失，且5月中下旬银行间市场流动性显着收紧，料5月广义货币供应量(M2)同 比增速会较4月有所回落。但按照全年放贷计划，5月新增贷款可能仍较上月增加，然而由于 实体经济疲弱，不能忽视贷款虚高的现实。 接受路透调查的20家机构预测中值显示，5月末M2同比增速料为15.9%，较上月的16.1%略 有回落，但仍高于全年13%的目标；而新增人民币贷款则在8,500亿元。 “货币增速出现下行拐点。真实的货币需求出现下行，例如经济基本面上行乏力，地产 交易活动逐月环比下行，企业的采购与库存活动并不活跃等。预计，M2增速或回落至15.7%、 M1增速回落至11.4%。”国金证券宏观研究报告称。 分析师认为，5月外汇占款料仍持续增长，但财政缴税的影响会成为货币投放的不利因素 。加之各方面监管政策不断升级，央行收流动性力道不减，货币增速回归年度目标的压力增 大。 5月最后一周，中国央行公开市场未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。加上财 税缴款进入最后清缴阶段，银行间银市场流动性骤然转紧。且在5月9日，中国央行重启了睽 违近一年半的央票，以对冲被动增加的流动性。 市场人士就认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中 偏松，以支持经济增长，转向适度回收银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增 长等的目标。 对于贷款数据，交通银行金融研究中心仍表示乐观，认为随着季末存款明显转好，6月新 增贷款会有显着上升。展望全年，综合经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长 ，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年信贷投放适度增加，全年 新增贷款在9-9.5万亿的判断。 然而，诸多业内人士也开始关注“金融套利导致货币增速虚高与疲弱的经济基本面形成 的背离”，并且从监管层的近期举动来看，已经开始出台相应政策来限制金融套利，比如同 业资金监管、票据融资规范、企业债发行专项审查行动等多项风险控制措施陆续实施，预计 货币增速后续可能逐步回落。 中国人民银行行长周小川在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，中国有关部门已关注到 国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力 。 国金证券认为，“不采取竞争性贬值”的表态，其等价的含义为短期不采取直接削弱币 值的宏观调控（直接参与买卖进行市场干预、降低货币利率等）方式，尊重真实基本面对汇 率的决定。 6月3日发布的2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍 维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。不过，投资者需要关注央行操作对流动性的 态度变化，若央行采取资金投放等举措应对市场流动性紧张格局，将有助于削弱季末效应等 因素对债市的短期冲击。 中国国家信息中心经济预测部5月末在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难 以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测增速在21% 左右，其中房地产投资增长18.2%左右。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选 机构名称 M2(同比% 新增贷款 人民币贷款 ) (亿元人民币) 余额 (同比 %) 交通银行 15.8 8000 14.7 巴克莱 16.0 8800 ~ BBVA 15.7 9000 14.9 美银美林 16.0 8500 14.8 国开证券 15.9 8900 15.0 建设银行 15.9 8500 14.8 中信证券 15.7 9000 ~ 大和资本证 15.5 8000 ~ 券 德意志银行 15.9 9000 ~ 高盛 15.4 ~ 14.5 海通证券 15.8 8000 华宝信托 15.8 8500 14.8 兴业银行 15.6 9000 14.9 ING金融市场 15.8 7700 ~ 摩根士丹利 15.9 8500 ~ 野村证券 15.9 7500 ~ 华侨银行 15.9 8500 14.8 北京领先国 15.9 8100 14.7 际 金融资讯 上海证券 15.8 7800 14.8 申银万国 15.9 8225 14.5 (完) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)