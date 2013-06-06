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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 07:30 BJT

重温稿-《中国数据观测》流动性趋紧，5月M2增幅料小幅下降

* 公布内容: 5月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚6月15日


    --调查结果 : 
         5月指标           中值        区间        上月    上年同期  参与预测机构
                                                                               数
 广义货币供应量(M2)同比%   15.9      15.4-16.0     16.1     13.2          20
  新增人民币贷款(亿元)     8,500    7,500-9,000    7,929    7,932         19
   人民币贷款余额同比%     14.8      14.5-15.0     14.9      15.7         12
    
    --数据要点:
    
    季初效应消失，且5月中下旬银行间市场流动性显着收紧，料5月广义货币供应量(M2)同
比增速会较4月有所回落。但按照全年放贷计划，5月新增贷款可能仍较上月增加，然而由于
实体经济疲弱，不能忽视贷款虚高的现实。

    接受路透调查的20家机构预测中值显示，5月末M2同比增速料为15.9%，较上月的16.1%略
有回落，但仍高于全年13%的目标；而新增人民币贷款则在8,500亿元。
    
    “货币增速出现下行拐点。真实的货币需求出现下行，例如经济基本面上行乏力，地产
交易活动逐月环比下行，企业的采购与库存活动并不活跃等。预计，M2增速或回落至15.7%、
M1增速回落至11.4%。”国金证券宏观研究报告称。
    
    分析师认为，5月外汇占款料仍持续增长，但财政缴税的影响会成为货币投放的不利因素
。加之各方面监管政策不断升级，央行收流动性力道不减，货币增速回归年度目标的压力增
大。
    
    5月最后一周，中国央行公开市场未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。加上财
税缴款进入最后清缴阶段，银行间银市场流动性骤然转紧。且在5月9日，中国央行重启了睽
违近一年半的央票，以对冲被动增加的流动性。
    
    市场人士就认为，央行的货币政策目标可能已经发生微妙变化，从此前保证资金面稳中
偏松，以支持经济增长，转向适度回收银行间市场流动性，以实现控制社会融资规模过快增
长等的目标。               
    
    对于贷款数据，交通银行金融研究中心仍表示乐观，认为随着季末存款明显转好，6月新
增贷款会有显着上升。展望全年，综合经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长
，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年信贷投放适度增加，全年
新增贷款在9-9.5万亿的判断。
    
    然而，诸多业内人士也开始关注“金融套利导致货币增速虚高与疲弱的经济基本面形成
的背离”，并且从监管层的近期举动来看，已经开始出台相应政策来限制金融套利，比如同
业资金监管、票据融资规范、企业债发行专项审查行动等多项风险控制措施陆续实施，预计
货币增速后续可能逐步回落。
    
    中国人民银行行长周小川在出席国际货币会议(IMC)年会时指出，中国有关部门已关注到
国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力
。               
    
    国金证券认为，“不采取竞争性贬值”的表态，其等价的含义为短期不采取直接削弱币
值的宏观调控（直接参与买卖进行市场干预、降低货币利率等）方式，尊重真实基本面对汇
率的决定。
    
    6月3日发布的2013年第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍
维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。不过，投资者需要关注央行操作对流动性的
态度变化，若央行采取资金投放等举措应对市场流动性紧张格局，将有助于削弱季末效应等
因素对债市的短期冲击。               
    
    中国国家信息中心经济预测部5月末在中国证券报上撰文指出，未来一个时期中国投资难
以保持高速增长，从短期来看，二季度投资将保持相对平稳的增长态势，初步预测增速在21%
左右，其中房地产投资增长18.2%左右。                       

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    以下为本次路透调查结果:
    欲浏览本次数据预测的全部结果，请点选               
 机构名称     M2(同比%  新增贷款      人民币贷款
              )         (亿元人民币)  余额 (同比
                                      %)
                                                
 交通银行       15.8        8000         14.7
 巴克莱         16.0        8800          ~
 BBVA           15.7        9000         14.9
 美银美林       16.0        8500         14.8
 国开证券       15.9        8900         15.0
 建设银行       15.9        8500         14.8
 中信证券       15.7        9000          ~
 大和资本证     15.5        8000          ~
 券                                   
 德意志银行     15.9        9000          ~
 高盛           15.4         ~           14.5
 海通证券       15.8        8000           
 华宝信托       15.8        8500         14.8
 兴业银行       15.6        9000         14.9
 ING金融市场    15.8        7700          ~
 摩根士丹利     15.9        8500          ~
 野村证券       15.9        7500          ~
 华侨银行       15.9        8500         14.8
 北京领先国     15.9        8100         14.7
 际                                   
 金融资讯                             
                                      
 上海证券       15.8        7800         14.8
 申银万国       15.9        8225         14.5
    (完)      

 (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
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