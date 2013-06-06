中港个股：中国铝业向母公司出售资产，总作价约61亿元人民币

路透香港6月6日 - 中国最大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司 周四宣布，向母公司中铝公司出售铝加工和氧化铝资产，总代价约61亿元人民币。

该公司预期，出售该等资产将共产生约1.17亿元的账面收益。

中国铝业的声明称，出售西北铝加工分公司的铝加工资产的代价为16.6亿元；而出售贵州分公司氧化铝资产的代价则为44.3亿元

西北铝加工分公司去年的除税及非经常性项目后净亏损1.21亿元；而贵州分公司的相关净亏损则为4.61亿元。

中国铝业表示，出售该等资产可增加公司的现金流和资产负债率。公司拟将出售所得资金用于偿还部份贷款及补充营运资本，以发展重点业务如建设及生氧化铝矿、铝生产及煤电铝一体化。

中国铝业H股今天收低1.69%，报2.9港元;其A股则跌1.48%,报3.99元人民币。(完)

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