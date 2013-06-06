中港个股：中国铝业向母公司出售资产，总作价约61亿元人民币

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港6月6日 - 中国最大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司 周四宣布，向母公司中铝公司出售铝加工和氧化铝资产，总代价约61亿元人民币。
该公司预期，出售该等资产将共产生约1.17亿元的账面收益。
中国铝业的声明称，出售西北铝加工分公司的铝加工资产的代价为16.6亿元；而出售贵州分公司氧化铝资产的代价则为44.3亿元
西北铝加工分公司去年的除税及非经常性项目后净亏损1.21亿元；而贵州分公司的相关净亏损则为4.61亿元。
中国铝业表示，出售该等资产可增加公司的现金流和资产负债率。公司拟将出售所得资金用于偿还部份贷款及补充营运资本，以发展重点业务如建设及生氧化铝矿、铝生产及煤电铝一体化。
中国铝业H股今天收低1.69%，报2.9港元;其A股则跌1.48%,报3.99元人民币。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。