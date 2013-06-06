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亚洲 | 2013年 6月 6日 星期四 18:53 BJT

东南亚股市：菲律宾股市反弹，美联储QE前景疑虑中其他多数市场收低

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                      最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                  
 汤森路透东南亚指                       425.71     -1.67     -0.39     +0.38    424.10
 数                                                                           
 新加坡                                3193.51    -49.92     -1.54     +0.83   3167.08
 马来西亚                              1769.60     -4.82     -0.27     +4.78   1688.95
 泰国                                  1490.21    -32.45     -2.13     +7.06   1391.93
 印尼                                  5001.22        --        --    +15.86   4316.69
 菲律宾                                6609.01     51.12     +0.78    +13.70   5812.73
 越南                                   520.90      6.26     +1.22    +25.90    413.73
 (完)
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