马来西亚期市：棕榈油期货触及两个月高位，因库存料有望下降

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡6月6日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至两个多月来最高，受马来西亚棕榈油5月库存可能下滑的乐观情绪所提振。马来西亚是全球第二大棕榈油产国。
路透调查周三显示，马来西亚5月底库存可能降至178万吨，为近一年来最低水准，因出口及国内消费抵销了接近停滞的产量。
马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布官方产出及库存数据。同日6月1-10日的出口数据也将出炉。
“在周三的上涨之后，今日市场颇有支撑--现在有预期认为库存将低于180万吨。”一位外资商品经纪商交易员说。
“交易员正静待下周MPOB的报告及出口数据。6月1-10日出口应该有约40万吨，略比5月同期稍好，因为斋戒月快要到了。”
指标8月棕榈油合约 收高1.3%至每吨2,434马币(林吉特)，略低于盘中高位2,436马币，此亦为其3月27日以后最高。
整体成交量为28,268口，低于平常的35,000口，在下周数据公布之前，交易员持观望态度。(完)
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(编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。