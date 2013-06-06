马来西亚期市：棕榈油期货触及两个月高位，因库存料有望下降

路透吉隆坡6月6日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至两个多月来最高，受马来西亚棕榈油5月库存可能下滑的乐观情绪所提振。马来西亚是全球第二大棕榈油产国。

路透调查周三显示，马来西亚5月底库存可能降至178万吨，为近一年来最低水准，因出口及国内消费抵销了接近停滞的产量。

马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布官方产出及库存数据。同日6月1-10日的出口数据也将出炉。

“在周三的上涨之后，今日市场颇有支撑--现在有预期认为库存将低于180万吨。”一位外资商品经纪商交易员说。

“交易员正静待下周MPOB的报告及出口数据。6月1-10日出口应该有约40万吨，略比5月同期稍好，因为斋戒月快要到了。”

指标8月棕榈油合约 收高1.3%至每吨2,434马币(林吉特)，略低于盘中高位2,436马币，此亦为其3月27日以后最高。

整体成交量为28,268口，低于平常的35,000口，在下周数据公布之前，交易员持观望态度。(完)

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