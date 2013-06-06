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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 20:21 BJT

中欧贸易：意大利称密切关注欧盟-中国葡萄酒贸易摩擦

路透罗马6月6日 - 意大利总理莱塔周四发表声明称，中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查一事，意大利正给予“最高关注”。(完)
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