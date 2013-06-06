国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差劲升，受强劲买兴推动

路透新加坡6月6日 - 180-cst燃料油现货价差周四在亚洲劲升，受三家公司强劲买兴推动。

根据交易商指出，本周现货市场180-cst燃料油成交量已达到约100万吨的纪录天量。

180-cst燃料油现货市场走强，亦提振即期跨月价差及粘度价差。

6月/7月180-cst燃料油逆价差走阔，180-cst及380-cst粘度价差扩大。

新加坡燃料油库存增加126.3万桶，或6%，达到三周高位2,228.7万桶，主要由于来自委内瑞拉、马来西亚、阿联酋(阿拉伯联合大公国)及印尼的进口所致。

新加坡燃料油库存可能还会增加，因预料将有近400万吨西方供给抵达亚洲，而来自中国独立炼厂的需求可能持续疲软，因有其他更廉价的原油替代品。

180-cst燃料油完成12笔现货交易，升水幅度在每吨5美元至7美元以上。嘉能可为最大买家，买进五批船货，其次是BP及中石油。主要卖家为维多、Lukoil及Gunvor。(完)

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