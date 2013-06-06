国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差劲升，受强劲买兴推动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡6月6日 - 180-cst燃料油现货价差周四在亚洲劲升，受三家公司强劲买兴推动。
根据交易商指出，本周现货市场180-cst燃料油成交量已达到约100万吨的纪录天量。
180-cst燃料油现货市场走强，亦提振即期跨月价差及粘度价差。
6月/7月180-cst燃料油逆价差走阔，180-cst及380-cst粘度价差扩大。
新加坡燃料油库存增加126.3万桶，或6%，达到三周高位2,228.7万桶，主要由于来自委内瑞拉、马来西亚、阿联酋(阿拉伯联合大公国)及印尼的进口所致。
新加坡燃料油库存可能还会增加，因预料将有近400万吨西方供给抵达亚洲，而来自中国独立炼厂的需求可能持续疲软，因有其他更廉价的原油替代品。
180-cst燃料油完成12笔现货交易，升水幅度在每吨5美元至7美元以上。嘉能可为最大买家，买进五批船货，其次是BP及中石油。主要卖家为维多、Lukoil及Gunvor。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。