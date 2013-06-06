版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 20:22 BJT

美国热股：百事可乐商谈20亿美元收购SodaStream--报导

路透6月6日 - 金融报纸Calcalist周四报导称，百事可乐(PepsiCo) 当前商谈20亿美元购买以色列SodaStream，该公司是碳酸饮料机制造商。

周三百事可乐股价收报81.20美元。SodaStream 股价周三收报69.35美元，今日盘前飙升24.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐