版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 20:30 BJT

美国热股：VERIFONE SYSTEMS预计当前季度业绩远低于预期

路透6月6日 - 信用卡刷卡器制造商VERIFONE SYSTEMS INC 预计当前季度业绩远低于预期。分析师认为该公司的客户正流向竞争对手。

VERIFONE股价周三收报21.95美元，盘后交易中暴跌17%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐