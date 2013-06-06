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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 20:50 BJT

中国经济：国务院副总理称反对保护主义，将确保进口扩张

路透中国成都6月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，中国强烈反对保护主义，将确保“进口”获得扩张。(完)
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