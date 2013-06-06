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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 20:27 BJT

美国热股：ASCENA RETAIL第三季业绩不及预估，周三股价盘后下跌

路透6月6日 - 女装零售商ASCENA RETAIL GROUP INC 公布第三季业绩，低于分析师预估，因反常的寒冷天气以及消费者可自由支出减少冲击营收，

周三该公司股价收报19.86美元，盘后交易中下跌9%。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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