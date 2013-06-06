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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 20:28 BJT

美国热股：THERMO FISHER欲售股筹资22亿美元，部分用于收购

路透6月6日 - THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 宣布公开出售22亿美元普通股，且表示售股所得将部分用来为收购Life Technologies Corp 融资。

周三THERMO FISHER SCIENTIFIC股价收报86.20美元，盘后交易下跌2%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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