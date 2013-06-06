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市场报道 | 2013年 6月 6日 星期四 20:38 BJT

表格：美国6月1日当周初请失业金人数降至34.6万人，预估为34.5万

路透6月6日 - 美国劳工部周四报告称，

* 美国一周初请失业金人数为34.6万人(预估为34.5万人)

* 美国一周续请失业金人数为295.2万人(预估为297.5万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为35.3万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

06/01/13 346,000 352,500 --- ---

05/25/13 357,000-R 348,000-R 2,952,000 2.3

05/18/13 344,000 340,500 3,004,000-R 2.3

05/11/13 363,000 340,000 2,923,000 2.3

05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3

04/27/13 327,000 343,000 3,013,000 2.3

04/20/13 342,000 358,250 3,032,000 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000 2.3(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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