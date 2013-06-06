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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 20:59 BJT

欧洲经济：欧洲央行预测2013年GDP下滑0.6%

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周四称，欧洲央行专家预测：

* 2013年GDP料将下滑0.6%(3月预估时区间为下滑0.9至下滑0.1%)

* 2014年GDP料将成长1.1%(3月预估时区间持平至成长2.0%)

* 2013年通胀率料为1.4%(3月预估区间为1.2%至2.0%)

* 2014年通胀率料为1.3%(3月预估时为0.6%至0.2%)(完)
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