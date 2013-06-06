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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 21:14 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称，整体上较其他央行相对保守

路透6月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四称：

* 相较于其他主要央行，我们整体上较保守

* 有信心单一解决机制会在单一监管机制上路之后及时就位

* 会思考其他类型的前瞻性指标

* 委员会成员研议了有资产担保的证券(ABS)等议题，目前尚在构筑看法(完)
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