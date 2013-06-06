国际油市：亚洲石脑油价格及裂解价差下跌，静待KPC合约磋商

路透新加坡6月6日 - 亚洲石脑油价格及裂解价差周四分别跌至三日低点每吨875美元及每吨100.18美元，因现货需求乏善可陈，买家等待科威特和其亚洲买主在伦敦持续进行的定期合约谈判结果。

科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp，KPC)与买家就2013年8月起一年新合约的磋商进入第四天。

交易商说，全规格石脑油离岸价格(FOB)卖家可能从较中东报价升水35美元降至33美元，最高买价则可能在每吨约29美元。

KPC今年2月曾完成创纪录的每吨35美元的供应交易，交货期为2013年4月-2014年3月。

有更多欧洲流向亚洲供应使得市况疲弱，可能对KPC不利。

亚洲汽油裂解价差跌至五日低点每桶10.29美元，此前曾触及两个多月高位，因库存增加打压市场人气。(完)

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