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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 21:33 BJT

欧洲央行：资本控制严重扭曲欧元区市场，越快消除越好--总裁德拉吉

路透6月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四称：

* 欧洲央行意识到资本控制严重扭曲欧元区市场

* 资本控制越快消除越好

* 过度流动性减少是正面的迹象

* 宽限预算整固期限应该辅以结构性改革的承诺(完)
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