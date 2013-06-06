国际油市：亚洲柴油裂解价差上升，受供应趋紧前景推动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡6月6日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至约两个月来最高水准每桶17.13美元，因卖家判断会有来自中东的需求，将令供应趋紧，而台湾和印度有炼厂继续停工。
印度斯坦石油公司(HPCL)和印度巴拉特石油(BPCL)的炼厂装置在遭遇火灾后，尚未重启运作；台湾中油一低硫燃油工厂设施因失火而停工后，要到7月才复工。
交易商说，中国抑制柴油出口应该也会提振市场。
根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，上次见到中国出口近57,000吨汽车用柴油至新加坡是在5月15日止当周。之后直到6月5日，都未见有中国出口柴油至新加坡。
“由于这个中国的因素，供应应该不是那么充裕，”一北亚交易商说。
新加坡现货交易方面，BP以每桶升水1.10美元出售6月23-27日装运的500ppm柴油给兴隆。
维多公司出售一船6月24-28日的航煤给壳牌，每桶升水0.10美元，是5月29日以来首件航煤交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。