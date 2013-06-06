国际油市：亚洲柴油裂解价差上升，受供应趋紧前景推动

路透新加坡6月6日 - 亚洲柴油裂解价差周四升至约两个月来最高水准每桶17.13美元，因卖家判断会有来自中东的需求，将令供应趋紧，而台湾和印度有炼厂继续停工。

印度斯坦石油公司(HPCL)和印度巴拉特石油(BPCL)的炼厂装置在遭遇火灾后，尚未重启运作；台湾中油一低硫燃油工厂设施因失火而停工后，要到7月才复工。

交易商说，中国抑制柴油出口应该也会提振市场。

根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，上次见到中国出口近57,000吨汽车用柴油至新加坡是在5月15日止当周。之后直到6月5日，都未见有中国出口柴油至新加坡。

“由于这个中国的因素，供应应该不是那么充裕，”一北亚交易商说。

新加坡现货交易方面，BP以每桶升水1.10美元出售6月23-27日装运的500ppm柴油给兴隆。

维多公司出售一船6月24-28日的航煤给壳牌，每桶升水0.10美元，是5月29日以来首件航煤交易。(完)

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