美国股市：小幅开低，此前欧洲央行总裁召开记者会

路透纽约6月6日 - 美国股市周四小幅开低，此前欧洲央行总裁德拉吉称目前还不可能将欧洲央行存款利率下调至负值。

但美股跌幅有限，因在此前两天大跌后，投资人寻找具低接价值的个股。

道琼工业指数 盘初跌21.57点或0.14%，至14,939.02点。标准普尔500指数 跌2.74点或0.17%，至1,606.16点。Nasdaq指数 则上涨1.24点或0.04%，至3,402.71点。(完)

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