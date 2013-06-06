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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 04:10 BJT

美股盘后：Quiksilver公布业绩后股价重挫8.3%

路透纽约6月6日 - Quiksilver Inc 股价周四在美股盘后交易中急挫8.3%，此前该公司公布了业绩。(完)
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