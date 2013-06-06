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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 04:59 BJT

美国基金：6月5日当周货币市场基金减少25.3亿美元--ICI

路透6月6日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至6月5日当周，美国货币市场共同基金总资产减少25.3亿美元，至2.611万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产减少41亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少18.2亿美元，免税基金增加33.8亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加84.9亿美元至9,036.7亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加10.5万美元至1,944.9亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加50.8亿美元至5,189.7亿美元，免税基金资产增加23.6亿美元至1,902.2亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少110.2亿美元至1.707万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少51.5亿美元至7,127.4亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少68.9亿美元至9,227.9亿美元。免税基金资产增加10.2亿美元至717亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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