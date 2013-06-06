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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美             
 上市最新收盘价：                                          
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           58.28     +1.23     +2.16   1750271
 搜狐                           63.43     +1.67     +2.70    575162
 网易                           62.99     +0.60     +0.96    264859
 百度                           98.89     +3.94     +4.15   3630631
 亚信科技                       11.65     +0.00     +0.00     90914
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.60     -0.06     -0.32   1170904
 联电                            2.19     -0.01     -0.45    116048
 日月光                          4.05     -0.06     -1.46    183192
 硅品精密                        5.72     +0.05     +0.88    598963
 和信超媒体                      0.98     +0.00     +0.00     43654
 友达                            4.23     +0.09     +2.17    289469
 中华电信                       31.75     +0.34     +1.08     42205
 台湾国际航电                   34.33     +0.38     +1.12    755125
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       51.10     -0.18     -0.35    194128
 中国联通                       13.50     -0.11     -0.81    129683
 中国电信                       47.76     +0.60     +1.27     11846
 中芯国际                        4.04     -0.06     -1.46    106496
 电讯盈科                        4.69     -0.01     -0.21       931
 (完)
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