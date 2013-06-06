更新版-纽约汇市：美元重挫，因投资人在就业数据公布前沽出多头押注

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3245 1.3093 +1.16 +0.39 1.3194 美元/日圆 96.94 99.06 -2.14 +11.76 86.74 欧元/日圆 128.44 129.69 -0.96 +12.22 114.45 美元/瑞郎 0.9292 0.9422 -1.38 +1.50 0.9155 英镑/美元 1.5601 1.5403 +1.29 -4.00 1.6251 美元/加元 1.0261 1.0344 -0.80 +3.43 0.9921 澳元/美元 0.9591 0.9539 +0.55 -7.72 1.0393 欧元/瑞郎 1.2310 1.2331 -0.17 +1.95 1.2075 欧元/英镑 0.8490 0.8498 -0.09 +4.63 0.8114 新西兰元/美 0.8020 0.7969 +0.64 -3.18 0.8283 元 美元/挪威克 5.7438 5.8088 -1.12 +3.25 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.6105 7.6043 +0.08 +3.68 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5405 6.5882 -0.72 +0.64 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6678 8.6257 +0.49 +1.05 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。