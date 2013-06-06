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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 06:23 BJT

更新版-纽约汇市：美元重挫，因投资人在就业数据公布前沽出多头押注

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 欧元/美元                     1.3245    1.3093     +1.16     +0.39    1.3194
 美元/日圆                      96.94     99.06     -2.14    +11.76     86.74
 欧元/日圆                     128.44    129.69     -0.96    +12.22    114.45
 美元/瑞郎                     0.9292    0.9422     -1.38     +1.50    0.9155
 英镑/美元                     1.5601    1.5403     +1.29     -4.00    1.6251
 美元/加元                     1.0261    1.0344     -0.80     +3.43    0.9921
 澳元/美元                     0.9591    0.9539     +0.55     -7.72    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2310    1.2331     -0.17     +1.95    1.2075
 欧元/英镑                     0.8490    0.8498     -0.09     +4.63    0.8114
 新西兰元/美                   0.8020    0.7969     +0.64     -3.18    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7438    5.8088     -1.12     +3.25    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.6105    7.6043     +0.08     +3.68    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5405    6.5882     -0.72     +0.64    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6678    8.6257     +0.49     +1.05    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
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