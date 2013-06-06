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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 06:25 BJT

全球外汇市场6月7日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

0500 - 日本4月同时指标和领先指标

0600 - 德国4月贸易收支

0645 - 法国4月预算和贸易收支

0830 - 英国4月贸易收支

1000 - 德国4月工业生产

1230 - 美国5月非农就业报告

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1900 - 美国4月消费信贷

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
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