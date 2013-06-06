金砖国家：6月6日股汇市收盘纵览

路透6月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低6.33点或0.64%，报985.05点。

中国股市：沪综指收挫1.3%创一个半月最大跌幅，流动性趋紧致大盘六连跌。

香港股市：恒指创下七个交易日内第六次收低，内地股市带来压力。

中国汇市：人民币大幅收跌，市场力量对汇率影响逐渐增强。

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印度股市：收低，市场仍然担心卢比疲软将导致外国投资者减仓，打击蓝筹股。指标BSE指数 跌0.25%或48.73点，报19,519.49点。NSE指数 略微下滑0.04%或2.45点，报5,921.40点。

印度汇市：印度卢比兑美元在触及57的关键心理水平后反弹，因一些外资和托管银行抛售美元，但在美国周五关键就业数据公布前，市场人气仍谨慎。卢比兑美元 收报56.84/85。周三收盘价为56.7250/7350。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,286.860点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.99%至699.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.14%，报32.1200卢布，卢布兑欧元 跌0.95%，至42.5130卢布。

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巴西股市：巴西股市上涨，之前美联储官员称，投资者最近对美联储缩减刺激举措的可能性或许反应过度。圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.16%至52,884.83点，尽管巴西央行公布会议记录指出，年通胀率仍呈上行趋势，且前景“不利”。

拉美汇市：墨西哥披索触及关键阻力位，巴西雷亚尔几无变动。

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南非股市：跌至三周低位，追随全球股市跌势，投资者对美联储购债举措的未来命运紧张不安。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌1.2%至35,869.25点。综合指数 跌1.1%，至40,341.24点。