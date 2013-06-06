澳新经济指标预测--6月7日-6月14日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 6月3日当周 6月7-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 5月 -- +0.8% 月) (较上年同期) -- +9.8% 6月10日当周 6月10日(一) 暂无重要经济数据公布 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 5月 -- 负6.0 企业信心指数 -- 负2 0130 澳洲房屋融资 4月 -- +5.2% 投资性房屋融资 -- +2.1% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- +0.6% (较上年同期) -- +5.2% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -7.0% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 -- 增加5.01 全职就业人数(万人) -- 增加3.45 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.5% 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.2% 6月14日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。