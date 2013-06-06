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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 07:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元静待东京市场开盘带来走势指引

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* 澳元在纽约市场收盘时接近0.9600美元，之前反弹并脱离亚太交易时段触及的低点0.9435

* 非农就业报告公布前美元/日圆出现大规模多仓结清，将美元从99.5打压至95.9，是影响澳元走势的一个诱因

* 澳元/日圆从94.0降至92.7，目前处于93.20/25

* 澳元在亚洲盘初微跌至0.9560/70美元，市场准备迎接东京市场的反应 (完)

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