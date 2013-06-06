《中国报摘》--中国证券报6月7日

* 头版头条:

--Wind数据显示，中国5月大宗交易市场共有395只A股发生交易高达1,306次，累计成交26.47亿股，涉及总金额329.4亿元人民币。5月大宗交易市场无论是涉及交易公司数量、发生交易次数、累计成交股数还是成交总金额均创出了2011年以来之最。

* 其他:

--国务院发展研究中心研究员吴敬琏表示，当前亟待重启改革，完善市场经济体制，增强市场活力。

--国税总局公告称，油气田企业从事煤层气、页岩气生产以及为生产煤层气、页岩气提供生产性劳务，缴纳增值税可与开发石油、天然气一样适用17%的税率。公告自7月1日起施行。

--国土资源部地质调查局页岩气室主任包书景表示，第三轮页岩气探矿权招标区块或将小于10块，最快也要等到年底才会推出。鉴于上一轮中标的部分中小民营企业在勘探过程中出现困难，国土资源部或启动“有偿出让”机制进行页岩气探矿权招标。

--上海期货交易所发布公告，就石油沥青期货合约及相关规则内容公开征求意见和建议。权威人士预计，这意味着石油沥青合约可能在7月中旬上市交易，成为今年上市的第二个商品期货品种。

--WIND数据显示，16家证券公司5月净利润总和约24.5亿元，比4月的13.6亿元大幅增长80.14%。

--S上石化 董事长兼总经理王治卿在股东大会上表示，股改是中石化集团决定，自己尚不知道具体的价格，6月8日将发方案公告。私有化的可能是不存在的，这次的任务就是仅做股改，没有其他的资本运作的内容。 (完)