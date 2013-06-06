《中国报摘》--中国证券报6月7日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--Wind数据显示，中国5月大宗交易市场共有395只A股发生交易高达1,306次，累计成交26.47亿股，涉及总金额329.4亿元人民币。5月大宗交易市场无论是涉及交易公司数量、发生交易次数、累计成交股数还是成交总金额均创出了2011年以来之最。
* 其他:
--国务院发展研究中心研究员吴敬琏表示，当前亟待重启改革，完善市场经济体制，增强市场活力。
--国税总局公告称，油气田企业从事煤层气、页岩气生产以及为生产煤层气、页岩气提供生产性劳务，缴纳增值税可与开发石油、天然气一样适用17%的税率。公告自7月1日起施行。
--国土资源部地质调查局页岩气室主任包书景表示，第三轮页岩气探矿权招标区块或将小于10块，最快也要等到年底才会推出。鉴于上一轮中标的部分中小民营企业在勘探过程中出现困难，国土资源部或启动“有偿出让”机制进行页岩气探矿权招标。
--上海期货交易所发布公告，就石油沥青期货合约及相关规则内容公开征求意见和建议。权威人士预计，这意味着石油沥青合约可能在7月中旬上市交易，成为今年上市的第二个商品期货品种。
--WIND数据显示，16家证券公司5月净利润总和约24.5亿元，比4月的13.6亿元大幅增长80.14%。
--S上石化 董事长兼总经理王治卿在股东大会上表示，股改是中石化集团决定，自己尚不知道具体的价格，6月8日将发方案公告。私有化的可能是不存在的，这次的任务就是仅做股改，没有其他的资本运作的内容。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。