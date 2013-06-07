中国保险：中国太平保险集团完成改制，合适时机或回归A股市场--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海6月7日 - 上海证券报周五报导，中国太平保险集团有限责任公司昨在京召开成立大会，意味着其重组改制完成，并迈出整体上市重要一步。而太平集团发言人近日亦表示，集团公司在合适的时机可能回归A股市场。
太平保险集团董事长王滨表示，中国太平成功重组改制，有助于进一步拓展国际资本市场，完善公司治理，夯实资本补充机制，充实偿付能力，增强可持续发展后劲；要将太平建设成“国内领先、国际一流”综合金融保险集团。
5月底，太平保险集团旗下太平保险 宣布以105.8亿元人民币向母公司收购太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的相应股权和资产。此次收购是太平保险集团获批的重组改制方案中的一部分。
中国太平始创于1929年，公司业务范围已涵盖寿险、产险、养老保险、再保险、资产管理和电子商务等领域；经营区域涉及中国内地、港澳、欧洲、亚太等国家和地区。中国太平2012年末总资产超2,000亿元，位居行业第六。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。