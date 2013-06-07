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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 08:23 BJT

韩国股市：盘初下滑，三星电子跌势超过3%

路透首尔6月7日 - 韩国股市周五盘初下滑，受权重股三星电子 跌势拖累，自上日触及的将近四周低点继续下滑。

三星电子挫跌逾3%，之前一家本地券商的报告突显出该公司利润变薄。

0009GMT，综合股价指数(KOSPI) 下跌0.5%报1,949.03点。(完)
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