中国个股：上汽集团前五月汽车销量同比增15.43%，广汽增长16.32%

路透上海6月7日 - 中国两大汽车集团周五公布前五月销量快报，国内最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 1-5月销售216.67万辆，同比增长15.43%；而广州汽车集团股份有限公司 同期汽车销量达34.23万辆，同比增长16.23%。

上汽集团公告显示，旗下两大合资厂上海大众汽车和上海通用汽车前五个月分别销售65.12万辆和65.32万辆，同比分别增长22.78%和17.64%。

上海大众是上汽与德国大众汽车 的合资企业，而上海通用是上汽与美国通用汽车 的合资公司，这两家均名列国内三大乘用车厂之中。

而生产微型车的上汽通用五菱汽车公司前五月销售68.85万辆，同比增长6.15%。

广汽集团 旗下日系合资公司中,广汽本田5月销量为30,606辆，增长12.3%；广汽丰田当月销售23,593辆，同比下降4.05%。前五月广汽本田和广汽丰田分别销售14.35万辆和11.16万辆，分别同比增长3.27%和5.47%。

在中国的日系车厂今年来正逐步摆脱去年以来中日关系持续紧张的不利影响，销量逐步回升。丰田汽车 从2月以来，月度销量同比降幅逐渐缩窄，5月恢复为正增长；本田汽车 5月在中国销量亦较去年同期有所增长。

上海汽车周四收报15.26元，过去一个月下跌1%。(完)

欲了解详情，可点选上海证交所网站（here）

（here） (发稿 林琦; 审校)