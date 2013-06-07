表格：欧洲央行专家6月对HICP和GDP的预测

路透法兰克福6月6日 - 下表为周四公布的欧洲央行(ECB)专家在6月作出的宏观经济预测，包括消费者物价调和指数(HICP)和区内生产总值(GDP)。括弧内为3月公布的前次预测值。

(平均年度变动率%)

2013 2014

HICP 1.3 - 1.5 (1.2 - 2.0) 0.7 - 1.9 (0.6 - 2.0)

实质GDP -1.0 - -0.2 (-0.9 - -0.1) 0.0 - 2.2 (0.0 - 2.0)

其中：

民间消费 -1.1 - -0.5 (-1.3- -0.3) -0.5 - +1.7 (-0.3 - +1.5)

政府支出 -0.6 - +0.4 (-0.9- -0.1) -0.1 - +1.3 (-0.4 - +1.2)

固定资本 -4.1 - -1.7 (-3.8- -1.0) -0.9 - +4.5 (-0.9 - +3.5)

形成总值

出口 -1.0 - +2.6 (-1.3- +3.5) 0.3 - 7.9 (0.8 - 7.8)

(商品与服务)

进口 -2.5 - +1.1 (-2.1- +2.3) 0.1 - 7.5 (1.0 - 7.2)

(商品与服务)

注：上述预估包含以下在5月14日市场价格基础上作出的技术性假设

市场利率：上述预估基于对未来短期利率的市场预期，采用三个月期Euribor<0#FEI:>：假定该利率2013年和2014年分别平均为0.2%和0.3%。前次预估假设分别平均为0.3%和0.5%。

假定10年期公债 名义收益率在2013年和2014年分别为2.8%和3.1%，前次预估的假设分别为3.2%和3.6%。

汇率：假定欧元 在2013和2014年汇率均为1.31美元，前次预估值假设为1.35美元。欧元实际有效汇率 假设在2013年上升2.8%，2014年为持平。

石油和大宗商品：假设2013年平均油价 为每桶105.5美元，2014年为100.0美元。前次预估假设分别为114.1和106.8美元。

假设非能源类大宗商品以美元计价格在2013年平均按年下降5.6%，在2014年上涨0.5%。前次预估的假设为分别上涨1.2%和2.3%。(完)