表格：欧洲央行专家6月对HICP和GDP的预测

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福6月6日 - 下表为周四公布的欧洲央行(ECB)专家在6月作出的宏观经济预测，包括消费者物价调和指数(HICP)和区内生产总值(GDP)。括弧内为3月公布的前次预测值。
(平均年度变动率%)
2013 2014
HICP 1.3 - 1.5 (1.2 - 2.0) 0.7 - 1.9 (0.6 - 2.0)
实质GDP -1.0 - -0.2 (-0.9 - -0.1) 0.0 - 2.2 (0.0 - 2.0)
其中：
民间消费 -1.1 - -0.5 (-1.3- -0.3) -0.5 - +1.7 (-0.3 - +1.5)
政府支出 -0.6 - +0.4 (-0.9- -0.1) -0.1 - +1.3 (-0.4 - +1.2)
固定资本 -4.1 - -1.7 (-3.8- -1.0) -0.9 - +4.5 (-0.9 - +3.5)
形成总值
出口 -1.0 - +2.6 (-1.3- +3.5) 0.3 - 7.9 (0.8 - 7.8)
(商品与服务)
进口 -2.5 - +1.1 (-2.1- +2.3) 0.1 - 7.5 (1.0 - 7.2)
(商品与服务)
注：上述预估包含以下在5月14日市场价格基础上作出的技术性假设
市场利率：上述预估基于对未来短期利率的市场预期，采用三个月期Euribor<0#FEI:>：假定该利率2013年和2014年分别平均为0.2%和0.3%。前次预估假设分别平均为0.3%和0.5%。
假定10年期公债 名义收益率在2013年和2014年分别为2.8%和3.1%，前次预估的假设分别为3.2%和3.6%。
汇率：假定欧元 在2013和2014年汇率均为1.31美元，前次预估值假设为1.35美元。欧元实际有效汇率 假设在2013年上升2.8%，2014年为持平。
石油和大宗商品：假设2013年平均油价 为每桶105.5美元，2014年为100.0美元。前次预估假设分别为114.1和106.8美元。
假设非能源类大宗商品以美元计价格在2013年平均按年下降5.6%，在2014年上涨0.5%。前次预估的假设为分别上涨1.2%和2.3%。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。