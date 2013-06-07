重温稿-《中国数据观测》5月CPI涨幅料仍温和，消费稳健但工业和投资偏弱

* 公布内容：中国5月通胀、工业、投资和消费数据

* 公布时间：周日（6月9日）

调查结果：(同比，%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 2.5 2.2～2.8 2.4 3.0 20

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.5 -2.8～-2.3 -2.6 -1.4 19

固定资产投资(不含农户)(1-5月) 20.5 20.4～20.8 20.6 20.1 20

工业增加值 9.3 9.0～9.6 9.3 9.6 20

社会消费品零售总额 12.9 12.4～13.0 12.8 13.8 20

注：固定资产投资前值为1-4月数据。

路透综合20家机构预测中值结果显示，中国5月CPI预计同比上涨2.5%，涨幅仍属温和，主要是受食品价格回落影响，再加上PPI持续为负的传导作用也有限。基于经济的持续疲弱，预计通胀率短期将在低位持稳，全年有望保持在3%以内。

“考虑到目前国内经济增速回升仍显乏力，PPI负值使其向CPI传导压力减轻，猪周期可能延后至下半年等因素，使得上半年国内物价不会明显上涨，预计二季度CPI同比在2.5%左右，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称。

他预期，只要需求因素不出现大的变化，下半年物价运行仍将总体平稳，维持全年CPI同比上涨2.8%左右的判断。

而宏观经济先行指标--制造业PMI生产指数基本稳定，意味着工业经济虽然持续疲弱，但短期不至于大幅下行。分析师预计5月工业增加值同比增速为9.3%，和上月相当，最低估值在9.0%。

中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI意外反季节上行至50.8，但明显低于历史同期53.3的均值；汇丰中国制造业PMI终值则续降至49.2的八个月最低位，新订单指数为八个月来首次低于50。制造业复苏乏力，令市场对二季度经济表现的疑虑升温。

“5月新订单和出口订单均有下降，且购进价格大跌导致原材料库存下降，意味着补库存无望，加上5月份地产销量增速的下降，预示后续工业经济仍有下行风险，”海通证券在研究报告中称。该券商对5月工业增速预测为9.1%。

制造业复苏乏力，导致相关投资亦处于弱势。短期来看，房地产投资和基建投资将带来托底作用，支撑投资整体增速不至于大幅下降。分析师预计1-5月投资同比增速20.5%，略低于1-4月的20.6%。

消费可谓整体数据中唯一的“亮点”。虽然中央高调反腐倡廉将继续抑制政府消费和集团消费，但家电补贴5月底到期提振家电消费，加上降价促销等因素推动乘用车销量上涨、以及黄金珠宝消费保持旺盛等，都让市场人士对消费持乐观态度，预计零售销售将保持稳健，5月同比料增长12.9%。

中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。

但中国新政府对经济放缓的容忍度已经有明显提升，更多关注质量和效益，政策重心也在向调结构倾斜。“人民币持续升值带来热钱流入趋势未变，加上央行实行中性货币政策，短期流动性依然较为宽裕；中国政策将以质量和效益为中心，否定再刺激可能，”海通证券称。

莫尼塔研究认为，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程上看6月底初稿可能起草完成，8月中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察时点；而通过对十八大报告和2013年深化经济体制改革的工作内容上看，十八届三中全会有可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。

以下为各机构预测详情：(同比,%) (欲览5月数据预测全部结果，请点击 )