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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:09 BJT

日本金融：美元/日圆汇率隔夜走势变化相当快，将密切关注汇市--财务省官员

路透东京6月7日 - 日本财务省国际局长山崎达雄周五称：

* 美元/日圆汇率隔夜走势变化相当快

* 将密切关注汇市走势

* 最近日圆走势完全受市场因素驱动

* 日本货币政策并非直接针对汇率

* 日本央行新的货币框架并不像看起来那么不同寻常，而是与其他主要央行类似

* 日本央行购债导致日本公债市场波动，但其与市场沟通的努力将有助于市场稳定

* 维持市场对公共财政的信心以保持长期低利率至关重要

* 认为市场对长期利率上升的担忧过度 (完)
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