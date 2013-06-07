《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月7日

*工商时报：

--台湾行政院长江宜桦表示，明年度预算编列一般经常性支出统删8%，但行政院会做策略思考，重大施政、公共建设不受影响，公共建设会维持一定水准，以带动民间投资及消费。

--行政院已将修正证所税列为提振景气措施之一，江宜桦昨日在行政院会中，要求立法院临时会务必通过证所税修正案，指示相关部会首长亲自上阵和朝野立委沟通，全面争取支持。

*经济日报：

--房市交投续旺，最近市场出现新台币三笔亿元以上的豪宅交易案，包括〞勤美璞真〞、〞国美森美馆〞与〞悦榕庄〞，显示资金浪潮仍在、房市需求面持续强劲，特别是高资产族群因股市表现不佳，加码买进不动产的态势明显。

--中信金控 前10大股东排名大洗牌。依中信金最新年报公布的10大股东，南山人寿以67.27万张的持股，跃升中信金第一大股东，去年第一大股东、前中信金董事长辜濓松持股到4月26日仍未移转，共有53.95万张，是中信金第二大股东。

--工程会主委陈振川示警指出，视为火车头产业的公共建设，今年并同国营事业投资合计为3,797亿台币，仅占国内产值(GDP)的2.66%，创10年最低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。