《台湾金融市场一周展望》聚焦美国非农数据，FOMC利率决议前难脱动荡走势

* 美国5月非农数据将揭晓，金融市场屏息以待

* 台股随国际股市自高点回落，先测8,050点季线支撑

* 台债有台股回档利多挹注，中长空格局料暂获喘息

* 台币似已提前反应非农预期，升破29.50关卡不易

记者 董永年

路透台北6月7日 - 虽不知美国量化宽松措施何时以及如何退场，但这话题，恐怕在本月19日美联储主席贝南克于FOMC(联邦公开市场委员会)利率决议会后记者会召开前，都将持续地干扰全球金融市场。

今晚美国将公布的5月非农就业数据，是决定下周台湾金融市场走向的最重要指标。此将提供美联储是否会很快放缓大规模宽松货币政策的线索。

这令台湾金融人士无暇顾及下周可能影响市况的其他变数，像是中国国家主席习近平与美国总统奥巴马于本周末举行会晤、朝鲜与韩国于12日的会谈，以及台湾立法院下周四召开临时会，审议核四(第四座核能电厂)公投、证券交易所得税二大重要法案等，均被刻意忽略。

“联准会的未来动向才是症结点，是(市场)震荡的主要趋动力。”台新投顾研究部协理吕仁杰说。

他指出，一般预料，若5月美国非农就业岗位增加超过20万，市场对量化宽松措施退场的预期就会增加，风险性资产价格面临更大的修正。但若是在15万上下，则市场的担忧将会明显减缓。

由于预期美国量化宽松措施将退场，近期全球股市纷纷回档，日本与英国股市更是率先跌破季线。分析师预料，卡在季线与月线之间的台股，回测8,050点季线的机率大，但应要守稳7,915点的半年线，否则盘势就会转空。

债市有了股市转弱的保护，再加上近期台币随亚洲货币升值，纵然中长线偏空，但短线料获得喘息。预料下周五年券102/2殖利率区间在0.95-1.03%，10年增额券102/6R发行前交易殖利率在1.28-1.35%。

路透访查的分析师预计5月美国非农就业岗位增加17万，失业率保持在7.5%，较美联储希望看到的目标仍高整整一个百分点。

美联储下次政策会议在6月18-19日，市场普遍预期联储将维持每月850亿美元的买债规模，以压低借贷成本且刺激更强劲的复苏。

**股市料回测季线**

由于市场担忧美国量化宽松政策缩手，导致全球风险资产近期出现修正走势。富兰克林证券投顾统计，自5月22日美联储主席贝南克释出若经济确定出现持续性复苏，将缩减公债收购规模风向球以来，至本月5日为止，美国史坦普500指数下跌2.72%、MSCI全球股市指数下跌3.98%、MSCI新兴市场指数回档5.22%。

台股也在经历月线连七红荣景、加权股价指数 大涨1,400点后，近期随全球股市自逾8,400点的高点拉回。然相较于全球诸多股市跌破月线支撑，台股仍力守季线，但分析师认为，回测甚至跌破恐怕是早晚的事。

永丰金证券副总经理柯孟聪指出，就技术面角度分析，若以波浪理论回档0.382倍计算，台股这波下跌的满足点应该在7,900点，也就是在半年线关卡附近。预料指数在回档过程中，8,050点的季线，以及8,000点的整数关卡，都会发挥一定程度的支撑作用。

“6月股东会旺季结束后将陆续除息，今年因全民健康保险将股息纳入征收范围，预料引发弃息卖压，指数将面临修正，快则两个月，慢则三个月。”他说。

元大宝来投信副总经理刘兴唐认为，全球股市近一年来的上涨，本来就是全球三大央行狂印钞票拱出来的结果，与基本面关联度不高。因此美联储欲收回流动性，自然会对股市造成冲击。

他预期，美联储在6月18-19日举行的政策会议，应该不会论及量化宽松措施退场的时间表，因经济复苏的程度尚未达到设定条件。最可能发生的时点是在9月的会议，届时股市可能会出现更深度的回档。

**债市短线偏向整理**

债市方面，虽然中长期展望因美国将缩减量化宽松规模而偏空，但预料在股市下跌支撑下，或有机会偏向在区间整理。但短线仍将适度反映非农就业数据的影响性。

交易员认为，以美债多空对峙的气氛观察，非农就业报告公布后，10年公债殖利率 料将突破2.06-2.23%的区间，并引领国际债市走出新的方向。

“若(非农就业岗位增加)低于预期，美债殖利率会跌破2.0%往1.9%靠，届时台债10年券殖利率也会跌破1.30%。”一证券商交易员说。

另一证券商交易主管则预期，纵然非农就业数据不好，恐怕也无法解除投资人对量化宽松政策退场的疑虑。

“要等到19日贝南克自己说，此前大家都会忐忑不安吧。”他说。

**台币难升破29.5关卡**

台币本周以来受到周边亚币升值带动一路强升，也引发台湾央行的强力干预。然而到了周五，对美国非农数据的好坏预期几乎已都提前反应，外资强力抛出美元让亚币走升，但日圆领涨似乎已反应过头，现在看来大概会暂时止稳，韩元跟台币也都拉回了一些。

尽管市场仍将等待非农数据的正式出炉，但交易员认为，最终数据带动的市场反应相信大约只在1-2%之间，台币或将遭遇涨多回吐的压力。并且台湾央行本周来严加看管市场，并未放松密切关注台币升势的态度。下周即使台币有机会跟随其他亚币腾出些许升值空间，料力度也不会太大，29.500的整数重要关卡应会拉长整理战线。

“央行不会逆势而为，但也不会轻易放手。台币最终还是在大区间。”一外资银行交易员称。

此波外资抛汇带动本地银行及出口商加入行列，已将台币主要交投区间往升值方向偏移，市场预估下周台币主要区间将落在29.500-29.900的较大区间，取决于非农数据公布后的国际汇市反应及发酵。

此外，中国领导人习近平与美国总统奥巴马的会晤，以及两韩会谈等地缘政治因素，虽然或将影响周边货币的走势，但就台币市场而言，过去经验指出周边国家特殊的政治因素影响只是一时，台币通常跟进反应幅度低，不会形成趋势，影响相对轻微，只要观察即可。

**观望季底资金情势**

货币市场部分，资金调度人士认为，目前仍在提存期中旬，大型银行对季底的操作略嫌保守，对季底资金情势仍然观望。但一旦确定了月底偏多的资金环境之后，预料将会开始供给跨月的资金至短票/拆款市场，因此并不特别担心季底的资金环境。

因此，交易人士预估，下周资金环境应能维持平稳，短率仍在低位不变的可能性仍高。

下周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，分别是周一3,079.15亿台币，周二713亿台币，周三是端午节休市一日，周四到期存单则有3,371.8亿台币，周五存单到期3,559亿台币。