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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 08:55 BJT

****欧洲经济指标预测--6月7日-6月14日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 6月3日当周
    
 6月7日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国经季节调整出口(较前月)                                    4月       +0.2%        +0.5%
          德国经季节调整进口(较前月)                                              +0.5%        +0.8%
          德国经季节调整贸易收支(亿欧元)                                        顺差172      顺差176
 0645     法国预算(亿欧元)                                          截至4月          --    赤字310.3
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                          4月          --       逆差47
          法国进口(亿欧元)                                                           --       409.00
          法国出口(亿欧元)                                                           --       362.04
 0830     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                              4月      逆差36     逆差34.7
          英国全球贸易收支(亿英镑)                                               逆差88     逆差90.6
 1000     德国工业生产(较前月)                                          4月        持平        +1.2%
   
        * 6月10日当周
    
 6月10日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                                      5月        3.1%         3.1%
             经季节调整的失业率                                                    3.2%         3.1%
 0645     法国工业生产(较前月)                                          4月       +0.2%        -0.9%
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                                      4月       +2.4%        -0.9%
 0800     意大利工业生产(较前月)                                        4月       +0.1%        -0.8%
                      (较上年同期)                                                -3.0%        -5.2%
 0830     欧元区Sentix投资者信心指数                                    6月       负8.5       负15.6
 0900     意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比                 第一季          --         1.4%
         
 6月11日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                       公布时段           预估值         前值
 0830     英国工业生产(较前月)                                          4月          --        +0.7%
                    (较上年同期)                                                     --        -1.4%
              制造业产出(较前月)                                                     --        +1.1%
                       (较上年同期)                                                  --        -1.4%
       
 6月12日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0530     法国非农就业人口                                           第一季          --        -0.1%
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                           5月终值       +0.4%        +0.4%
                              (较上年同期)                                        +1.5%        +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                     +0.3%        +0.3%
                                  (较上年同期)                                    +1.7%        +1.7%
 0645     法国经常帐(亿欧元)                                            4月          --       赤字29
 0645     法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      5月终值       -0.2%        -0.1%
                                  (较上年同期)                                    +0.7%        +0.8%
 0800     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                         5月终值       +0.1%        +0.1%
                                (较上年同期)                                      +1.2%        +1.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                    持平         持平
                                    (较上年同期)                                  +1.3%        +1.3%
 0830     英国请领失业金人数(万人)                                      5月          --     减少0.73
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率                       4月          --         7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)        截至4月的三个月          --        +0.4%
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)                               --        +0.8%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                                        4月       -0.3%        +1.0%
                      (较上年同期)                                                -1.4%        -1.7%
    
 6月13日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                                   5月       +0.1%        +0.2%
          瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                         +0.3%        -0.1%
    
 6月14日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值         前值
 0600     德国批发(趸售)物价指数(较前月)                                5月       -0.2%        -0.2%
                             (较上年同期)                                         +0.2%        -0.4%
 0900     欧元区就业人口(较上季)                                     第一季          --        -0.3%
                      (较上年同期)                                                   --        -0.8%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)                    5月终值       +0.1%        -0.1%
                                    (较上年同期)                                  +1.4%        +1.4%
                                                                                                    
    
    (完)
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