欧洲经济指标预测--6月7日-6月14日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月3日当周 6月7日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国经季节调整出口(较前月) 4月 +0.2% +0.5% 德国经季节调整进口(较前月) +0.5% +0.8% 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差176 0645 法国预算(亿欧元) 截至4月 -- 赤字310.3 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 409.00 法国出口(亿欧元) -- 362.04 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差36 逆差34.7 英国全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差90.6 1000 德国工业生产(较前月) 4月 持平 +1.2% * 6月10日当周 6月10日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.1% 3.1% 经季节调整的失业率 3.2% 3.1% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.2% -0.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 +2.4% -0.9% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 +0.1% -0.8% (较上年同期) -3.0% -5.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负8.5 负15.6 0900 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第一季 -- 1.4% 6月11日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- +0.7% (较上年同期) -- -1.4% 制造业产出(较前月) -- +1.1% (较上年同期) -- -1.4% 6月12日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国非农就业人口 第一季 -- -0.1% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.5% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字29 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -0.2% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.2% +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.3% +1.3% 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 -- 减少0.73 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 4月 -- 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) 截至4月的三个月 -- +0.4% 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) -- +0.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -0.3% +1.0% (较上年同期) -1.4% -1.7% 6月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 +0.1% +0.2% 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) +0.3% -0.1% 6月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 5月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.2% -0.4% 0900 欧元区就业人口(较上季) 第一季 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 5月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% (完)