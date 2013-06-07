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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--6月7日

============================今天重要政经日程=======================

6/7(五)

《财富》全球论坛在成都举行,至8日。

国家主席习近平在美国加利福尼亚州安纳伯格庄园同美国奥巴马总统举行会晤，至周六。

============================近日重要政经日程=======================

6/17(一)

国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。

6/22(六)

全国企业文化年会在北京举行，至23日。

6/26(三)

21世纪资产管理年会暨第六届中国资产管理在上海召开。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 谢衡)
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