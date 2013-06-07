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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 08:35 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月7日

路透香港6月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。
(1美元=7.7623港元 )
    
    美股道琼工业指数周四收高80.03，或0.53%，报15040.62点。在周五政府5月就业报告公布前，
股市走势震荡。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       175.810    0.52      17905            13.647       1.54
 中国铝业                       9.310    0.11      44972             2.891      -0.32
 中国移动                      51.100   -0.35     194128            79.331       0.04
 中国人寿                      38.190    1.01      44124            19.763       0.81
 中石油                       115.550    0.73      39563             8.969       0.44
 中石化                       100.610   -0.30      34352             7.810       0.38
 汇丰控股                      54.800   -0.02     156336            85.075      -0.44
 中电信                        47.760    1.27      11846             3.707       0.20
 中国联通                      13.500   -0.81     129683            10.479       1.54
 兖州煤业                      10.100    3.48     239428             7.840       1.95
 华能国际                      41.910    2.44      45250             8.133      -0.82
 南方航空                      22.550    0.09       8344             3.501       1.18
 东方航空                      16.520    2.67       3320             1.282     -49.71
 中芯国际                       4.040   -1.46     106496             0.627      -2.00
 (完)

 (整理　赵红梅)
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