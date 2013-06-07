《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月7日

路透香港6月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。 (1美元=7.7623港元 ) 美股道琼工业指数周四收高80.03，或0.53%，报15040.62点。在周五政府5月就业报告公布前， 股市走势震荡。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 175.810 0.52 17905 13.647 1.54 中国铝业 9.310 0.11 44972 2.891 -0.32 中国移动 51.100 -0.35 194128 79.331 0.04 中国人寿 38.190 1.01 44124 19.763 0.81 中石油 115.550 0.73 39563 8.969 0.44 中石化 100.610 -0.30 34352 7.810 0.38 汇丰控股 54.800 -0.02 156336 85.075 -0.44 中电信 47.760 1.27 11846 3.707 0.20 中国联通 13.500 -0.81 129683 10.479 1.54 兖州煤业 10.100 3.48 239428 7.840 1.95 华能国际 41.910 2.44 45250 8.133 -0.82 南方航空 22.550 0.09 8344 3.501 1.18 东方航空 16.520 2.67 3320 1.282 -49.71 中芯国际 4.040 -1.46 106496 0.627 -2.00 (完) (整理 赵红梅)