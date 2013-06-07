中国期货：上期所就石油沥青期货草案征求意见，报导指7月中旬或上市

路透上海6月7日 - 上海期货交易所周四公告，就石油沥青期货合约及相关规则内容公开征求意见和建议。中国证券报周五援引权威人士预计，石油沥青合约可能在7月中旬上市交易，成为今年上市的第二个商品期货品种。

上期所能源化工部相关负责人此前曾表示,其积极推进的石油沥青期货最快可能在今年6月挂牌上市，该品种将是世界上第一个石油沥青期货。

公告称，意见和建议反馈截止日期为2013年6月19日。刊登在上海期交所网站的草案显示，石油沥青合约交易单位为每手10吨，每日价格最大波动不超过上一交易日结算价±3%，最低交易保证金为合约价值的4%.

合约交割月份为24个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约，交割方式为实物交割。用于合约实物交割的是70号A级道路石油沥青，交易代码为BU。用于实物交割的石油沥青，必须是交易所批准的注册商品。

中证报报导则指出，按照目前70号A级道路石油沥青每吨4,700元人民币左右计算，如期货公司按8%-10%比例收取保证金，交易一手石油沥青期货合约大概需要3,760元至4,700元。

报导还援引中国海关数据及相关其它统计称，去年中国沥青表观消费量达2,126万吨，较上年增加12%。其中，国内沥青产量增加259万吨，进出口量分别下降46万吨和14万吨。(完)

欲浏览详情请点击上海期交所网址(here) (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)