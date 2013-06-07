台湾政经：立法院将召开临时会，审议核四公投及证所税重要法案

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月7日 - 台湾立法院将自6月13日至27日召开临时会议，重点待审法案包括核四(第四座核能电厂)公投、证券交易所得税二大重要法案。
台湾行政院长江宜桦上日在院会中表示，时效性法案包括核四公投、证所税、附属单位预算案、十二年国教、年金改革、两岸互设办事处等，尚未能完成立法程序，行政院将请相关部会首长加强与立法委员沟通，以利法案早日通过。
他说，期望能在临时会顺利审议通过，请相关部会首长、副首长务必把握机会，加强与立法院朝野党团、各委员会及委员沟通协调，除加强与所属委员会的立委沟通外，也要与其他委员会的立委进行沟通，全面争取支持，以利重要法案均能及时完成审议。
证券交易所得税本于今年1月1日生效，但随着股市逼近证所税起征点的8,500点，台湾立法委员有意修正此案。国民党证所税检讨小组召集人、财政委员会召集委员费鸿泰先前曾表示，希望此案在会期结束前过关，但未能如愿。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。