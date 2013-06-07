台湾政经：立法院将召开临时会，审议核四公投及证所税重要法案

路透台北6月7日 - 台湾立法院将自6月13日至27日召开临时会议，重点待审法案包括核四(第四座核能电厂)公投、证券交易所得税二大重要法案。

台湾行政院长江宜桦上日在院会中表示，时效性法案包括核四公投、证所税、附属单位预算案、十二年国教、年金改革、两岸互设办事处等，尚未能完成立法程序，行政院将请相关部会首长加强与立法委员沟通，以利法案早日通过。

他说，期望能在临时会顺利审议通过，请相关部会首长、副首长务必把握机会，加强与立法院朝野党团、各委员会及委员沟通协调，除加强与所属委员会的立委沟通外，也要与其他委员会的立委进行沟通，全面争取支持，以利重要法案均能及时完成审议。