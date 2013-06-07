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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:40 BJT

《加拿大央行焦点》新总裁波洛兹在升息的态度上不如前任来得明确

5月23日公布的路透调查中，分析师平均预估加拿大央行下次升息将会在2014年第四季。

波洛兹对于加拿大进一步成长的前景，以及美国房市复苏显得乐观。

波洛兹称，他预期海外需求会先回升，接着出口表现会增强，然后信心改善，进而带动企业扩张。

“这个进程可能已经展开，”他说。

“我们现在见到部分重要外部市场的复苏迹象，尤其是美国和日本，而新兴市场经济体也持续在增长。”(完) (译文审校 艾茂林/张涛)
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