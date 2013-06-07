《中国报摘》--其他报纸重要消息6月7日

**上海证券报**

--中国发改委经济体制综合改革司司长孔泾源透露，七大热点领域改革“破题在即”，包括：6月份继续取消和下放一批行政审批权，年内推进利率汇率市场化改革，扩大OTC市场试点范围，拓宽民间资本投资领域，以及通过改革推进城镇化进程等。

--中国太平保险集团公司在京召开中国太平集团有限责任公司成立大会，宣布成功重组改制，迈出整体上市重要一步。

--据悉，上海国际集团董事长吉晓辉将离任，接任者或为上海市前副市长沈骏，吉晓辉仍然担任浦发银行 董事长。

**证券时报**

--保利地产 5月份公司实现签约面积95.1万平方米，同比增长3.77%，环比增长18.67%；实现签约金额111.41亿元人民币，同比增长3.47%，环比增长18.06%。

**21世纪经济报道**

--据悉，以国土部副部长牵头的调研组在各地调研宅基地管理等相关问题，宅基地制度改革试点已经被列入了国土部2013年将要开展的重要工作之一，目前相关的试点城市、地区的选择工作正在进行之中。

**人民日报**

--从国家口岸管理办公室获悉：今年中国有36个口岸列入新开或扩大开放计划，其中陆路口岸14个；水运口岸14个；空运口岸8个。(完)