中国个股：辽宁成大将持有的广发证券股份用于转融通证券出借，以盘活资产

路透上海6月7日 - 中国辽宁成大股份有限公司 周五公告称，计划将持有的广发证券 股份部分用于转融通证券出借，以盘活资产，出借数量不超过广发证券总股本的10%。

公告称，辽宁成大作为长期持有上市公司股份的股东，所获现金收入仅限于分红派息，转融通证券出借交易推出后，公司以一定的费率向中国证券金融股份有限公司出借所持有的广发证券，到期后证金公司向辽宁成大归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率1.5%-2%的出借利息收入。

目前辽宁成大持有广发证券21.12%股份，为第一大股东。