中国个股：辽宁成大将持有的广发证券股份用于转融通证券出借，以盘活资产

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海6月7日 - 中国辽宁成大股份有限公司 周五公告称，计划将持有的广发证券 股份部分用于转融通证券出借，以盘活资产，出借数量不超过广发证券总股本的10%。
公告称，辽宁成大作为长期持有上市公司股份的股东，所获现金收入仅限于分红派息，转融通证券出借交易推出后，公司以一定的费率向中国证券金融股份有限公司出借所持有的广发证券，到期后证金公司向辽宁成大归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率1.5%-2%的出借利息收入。
目前辽宁成大持有广发证券21.12%股份，为第一大股东。
据中国证金公司网站，目前转融券业务的期限包括3天、7天、14天、28天和182天，转融入年利为1.5-2%;而转融出的年利率为3.5-4%，目前转融券标的券共87种。截止周四，转融券交易已涉及标的券24种，交易余额共计7,147.9万股，尚没有涉及广发证券的股份。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。